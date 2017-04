BR-Experte Thomas Hitzlsperger: "Nachfolgeproblem beim FC Bayern"

Uwe Erdelt (Heute im Stadion): Das Aus der Bayern in der Champions League gegen Real Madrid. Ist das ein Warnsignal für den deutschen Rekordmeister?

Thomas Hitzlsperger: Nein, das kann passieren. Da sollte man Ruhe bewahren. Es ist das erste Mal seit vielen Jahren, dass sie nicht im Halbfinale vertreten sind. Da sollte man jetzt nicht alles schwarz malen. In der Liga und im Pokal sind sie gut im Rennen. In der Champions League geht es einfach darum, dass die besten Spieler topfit sind und zur Verfügung stehen, wenn es in die entscheidende Phase geht. Da hatten sie Pech.

Trotzdem sind die Bayern in der zweiten Reihe anscheinend nicht mehr so stark besetzt. Wenn die Topspieler ausfallen, wird es eng. Ein Problem?

Douglas Costa und Kingsley Coman haben sich in dieser Saison nicht verbessert. Renato Sanches braucht Zeit, hat sich aber bislang auch nicht verbessert. Ich sehe das Hauptproblem in der Nachfolge von Philipp Lahm und Xabi Alonso. Da gibt es bislang gar keinen Nachfolger. Da müssen sich die Bayern schnell darum bemühen. Der Draht und Übergang von der Jugend zur Profiabteilung - das ist das Entscheidende. Da ist Hermann Gerland sich einer der Besten. Die Bayern wissen, dass da etwas passieren muss, sonst müssen sie bald sehr viel Geld in die Hand nehmen, um neue Spieler zu kaufen.

In der Liga sind die Bayern weiterhin das Maß aller Dinge. Was muss passieren?

Es ist kein Team in Sicht, das den Bayern gefährlich werden könnte. Das spannendste ist der Abstiegskampf - das sollte eigentlich nicht so sein. Aber Bayern hat in der Vergangenheit perfekte Arbeit geleistet. Leipzig und Dortmund sind zwei Kandidaten, die in Zukunft wieder gefährlich werden könnten.