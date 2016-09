Thema der Woche Schafft Markus Weinzierl Schalke?

Die Zahlen sind erschreckend eindeutig: fünf Spiele, fünf Niederlagen, nur zwei Törchen, letzter Platz in der Bundesliga-Tabelle. So schlecht wie in diese Saison ist der ruhmreich-chaotische FC Schalke 04 noch nie gestartet. Vor dem Spiel gegen Mönchengladbach (So., 17.30 Uhr) steht Trainer Markus Weinzierl unter Druck - drei Punkte müssen her!

Der neue Trainer Markus Weinzierl und der ebenfalls neue Manager Christian Heidel stehen mit leeren Händen da, die Fans murren, unter den Spielern wächst die Kritik - trotz des Sieges unter der Woche gegen Salzburg. Lachen in der Europaleague, Weinen in der Bundesliga?

Machen Sie bei unserem Voting mit und nutzen Sie die Kommentarfunktion, um bei unserem Thema der Woche mitzudiskutieren. Die besten Einschätzungen nehmen wir mit in die Sendung auf.

Der große Hoffnungsträger

Dabei wurde Weinzierl vor drei Monaten noch als neue große Hoffnung auf Schalke gefeiert und bei der Jahreshauptversammlung von 9000 Anhängern euphorisch beklatscht. Drei Millionen Euro Ablöse zahlte Schalke für den Trainer, nach langem Hin und Her mit dem FC Augsburg. Zusammen mit Manager Christian Heidel soll Weinzierl die Königsblauen wieder dauerhaft in die Spitzengruppe der Bundesliga führen und zu einem Titelkandidaten machen.

Dafür öffnete Schalke auch die Vereinskasse: Insgesamt 36,8 Millionen Euro wurden für Neuzugänge wie Breel Embolo (von Basel), Benjamin Stambouli (von PSG) oder Coke (von Sevilla) hingelegt. Allerdings verlor der Klub mit Leroy Sane und Marvin Matip auch zwei Leistungsträger. "Jetzt ist der Punkt, wo man Klartext reden muss" sagte Manager Heidel. Auch das soll ein Problem auf Schalke sein, wie Medien berichten: Manche Spieler beklagen die schlechte Kommunikation mit dem Trainer - hat sich der Niederbayer verkalkuliert mit seinem Wechsel vom familiären Augsburg in das Haifischbecken auf Schalke ?

