Thema der Woche Traumduell in der Königsklasse - was ist drin für Bayern gegen Real?

Als das Los gezogen wurde, ging ein Raunen durch den Saal: FC Bayern München gegen Real Madrid im Viertelfinale - mehr geht nicht! Die derzeit wahrscheinlich stärksten Mannschaften Europas treffen frühzeitig aufeinander. Es ist das Rekordduell in der Königsklasse: Sechs Mal setzte sich Bayern durch, fünf Mal Madrid. Dazu kehrt Trainer Carlo Ancelotti an seine alte Wirkungsstätte ins Bernabéu zurück, wo er zwischen 2013 und 2015 tätig war und mit Madrid auch die Champions League gewann. "Das wird ein sehr spezielles und aufregendes Spiel für mich", sagte Ancelotti unmittelbar nach der Auslosung. Umgekehrt kehrt Toni Kroos zurück nach München.

Im Achtelfinale hatten sich beide Teams souverän durchgesetzt: Die Bayern besiegten Arsenal zweimal mit 5:1, Real gewann gegen Neapel jeweils mit 3:1. "Schon wieder Bayern", kommentierte Ex-Madrid-Star Emilio Butragueño und sprach sogar vom "schlimmsten Los". Die "Schwarze Bestie", wie die Bayern in Spanien genannt werden, ist in Madrid gefürchtet - und kommt momentan immer besser in Form.

