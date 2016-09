Moderator Uwe Erdelt Fußball mit fränkischem Zungenschlag

Er ist ein Sportsmann und sein Grundsatz lautet: Fair bleiben! So nähert sich Uwe auch seinen Themen.

Uwe Erdelt ist zwar gebürtiger Oberpfälzer, wuchs jedoch in und um Nürnberg auf. So kam er - neben seinem großen Fußballherz und der sonoren Stimme - zu seinem dritten Markenzeichen: dem fränkischen Zungenschlag. Inzwischen ist er in Oberbayern zu Hause.