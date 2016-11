Zu Gast im Studio Oliver Kreuzer

Bis zum Sommer war Oliver Kreuzer Sportdirektor beim TSV 1860, doch nach dem Klassenerhalt in letzter Minute kam es zur Trennung. Der gebürtige Mannheimer und frühere Bayern-Profi ist zu Gast bei Uwe Erdelt in "Heute im Stadion".

















Vorheriges Bild Nächstes Bild Für 5,7 Millionen Mark, kommt Kreuzer 1991 nach München, allerdings wird erzunächst kein Stammspieler. Der FC Bayern landet auf Rang zehn. Kreuzer hier im Duell mit Gegenspieler Maurizio Gaudino - heute spielen die Söhne der Beiden im Profifußball.

Der 51 Jahre alte gebürtige Mannheimer ist fußballerisch bei einem kleinen Verein groß geworden. Noch als Jugendnationalspieler kickte er bei der Sportvereinigung Ketsch, während andere seiner Altersgenossen schon bei namhaften Vereinen spielen. Kreuzer machte erst noch seine Banklehre fertig, bevor er Fußball-Profi wurde. Seine Karriere begann beim Karlsruher SC, von dort wechselte er 1991 zum FC Bayern, für den der Abwehrspieler 150 Partien bestritt. Dort lernt Kreuzer auch eine unangenehmere Seite des Fußballs kennen:

"Hier ist sich jeder selbst der nächste, da gibt es keine großen Sentimentalitäten." Oliver Kreuzer

Trotzdem blieb Kreuzer sechs Jahre bei den Bayern, holte zwei Deutsche Meisterschaften und den UEFA-Pokal. Dann wechselte er nach Basel, wo der Musikfan 2002 auch seine aktive Karriere beendete. Vom Platz ging's ins Büro. Kreuzer stieg in Basel als Manager ein. Danach folgte Salzburg, wo er die Meisterschaft holte.

Zwei Pulverfässer

In Deutschland lief es erst einmal weniger gut. Mit dem KSC stieg er in die dritte Liga ab, schaffte aber mit dem heutigen Ingolstädter Trainer Markus Kauczinski den sofortigen Wiederaufstieg. Weiter ging es mit zwei Pulverfässern. 2013 heuerte Kreuzer beim HSV als Sportschef an, glücklich wurde er dort nicht. Nach nur einem Jahr wurde er vom neuen Vorstandsvorsitzenden Dietmar Beiersdorfer entlassen.

Auch beim TSV 1860 kommt die Trennung vorzeitig. Als er im Herbst 2015 nach München zurückkehrte, standen die Sechziger tief im Tabellenkeller. Erst seine Wintertransfers hauchten den schwer angeschlagenen Löwen wieder Leben ein. Der Klassenerhalt klappte am Ende um Haaresbreite – trotzdem wurde Oliver Kreuzer im Sommer freigestellt. Zu den Gründen haben sich bisher weder der Verein noch Kreuzer geäußert. Vielleicht ändert sich das heute?