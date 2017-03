Höhepunkte des 23. Spieltags Tore, Tore, ruckizucki!

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Tore wie am Fließband - und gemischte Gefühle bei den bayerischen Teams. Die Bayern zeigen in Köln (3:0) das nächste starke Spiel, Ingolstadt macht in Hoffenheim (2:5) zu viele Fehler. Die Höhepunkte des 23. Spieltags aus "Heute im Stadion".