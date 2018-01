Frage der Woche 2. Liga: Nauf geht's! Aber für wen?

Vom Aufstieg reden wollen beide Vereine nicht so wirklich. "Wenn wir unsere Aufgaben erledigen, werden wir schauen, was dabei herauskommt", sagt Nürnbergs Trainer Michael Köllner ganz bescheiden. Und Ingolstadts Geschäftsführer meint: „Wir haben immer betont: Natürlich wollen wir irgendwann wieder dahin zurück, wo wir schon einmal waren." Aber dafür müssten beim FCI „alle Räder ineinanderpassen“.

Die Wintertransfers

Der Club hat gleich drei Spieler aus der Bundesliga geholt. Vor allem Offensivspieler Marvin Stefaniak, der vom VfL Wolfsburg ausgeliehen wurde, dürfte den Nürnbergern weiterhelfen. In Dresden war im letzten Jahr einer der besten Zweitligaspieler. Aber auch Linksverteidiger Ulisses Garcia, ausgeliehen von Werder Bremen, bringt viel Qualität mit. Bei Stürmer Federico Palacios muss indes abgewartet werden, ob er den Ansprüchen der 2. Liga genügt. Er kam zwar von RB Leipzig, hat dort aber fast nur für die zweite Mannschaft in der Regionalliga gespielt. Abgegeben haben die Nürnberger ihr Juwel Cedric Teuchert, der seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern wollte. Durch den Verkauf an Schalke konnte der Club immerhin noch eine Ablösesumme einstreichen.

Der FC Ingolstadt hat im Winter mehrere Ergänzungsspieler abgegeben. Darunter Innenverteidiger Romain Bregerie, der an Darmstadt 98 ausgeliehen wurde. Bregerie war zweieinhalb Jahre lang durchaus ein wichtiger Spieler beim FCI, hat nach einer Schwächephase zu Beginn aber in dieser Saison kaum gespielt. Möglicherweise holen die Schanzer noch einen neuen Innenverteidiger. Der polnische Nationalspieler Jaroslaw Jach ist im Gespräch und wäre sicher eine Verstärkung. Er wäre der zweite Neuzugang nach Mittelfeldspieler Patrick Ebert. Der ehemalige Bundesliga-Profi war zuletzt ein halbes Jahr vereinslos und ist entsprechend noch nicht bei 100%iger Fitness. Wenn er diese in den nächsten Wochen erreicht, dürfte Ebert eine wichtige Rolle beim FCI spielen.

Die Ausgangslage

Der 1. FC Nürnberg ist mittendrin statt nur dabei. Tabellen-Dritter, nur einen Punkt weniger als Tabellenführer Düsseldorf. Den hat der Club kurz vor der Winterpause geschlagen und damit seine Qualitäten unterstrichen. Auch den Zweiten Holstein Kiel hatten die Nürnberger am Rande einer Niederlage, kassierten aber kurz vor Schluss noch den 2:2-Ausgleich. Im heimischen Stadion (Heimtabelle: Platz 8) muss sich der FCN aber steigern, wenn er aufsteigen will.

Das gilt auch für den FC Ingolstadt, der in der Heimtabelle sogar nur auf Platz 16 steht. In der Restrunde haben die Schanzer noch neun Heimspiele. Die Ingolstädter sind froh, dass sie überhaupt noch eine realistische Chance auf den Aufstieg haben. Nach Stotter-Start und Trainerwechsel hatte der FCI zwischenzeitlich schon 14 Punkte Rückstand auf Düsseldorf und 11 auf Kiel. Mittlerweile sind es nur noch 6 bzw. 5 Punkte Rückstand. Vor allem im Spiel gegen den Ball gehört der FCI zu den besten Teams. Die Probleme lagen zuletzt wie schon in den letzten Jahren in der Chancenverwertung.

Was meinen Sie? Welcher bayerische Verein steigt auf?

Übrigens: Laut dem Soccer Power Index werden am Ende beide Teams aufsteigen. (Der ESPN Soccer Power Index (SPI) ist ein Bewertungssystem, das – anders als die Fifa-Weltrangliste – nach jedem Spiel aktualisiert wird, um die Spielstärke eines Teams bestmöglich darzustellen. Der SPI ist zukunftsorientiert und voraussagend. Er wurde entwickelt, um zu prognostizieren, welche Teams die größten Erfolgschancen haben.Die Erfolge der Vergangenheit fließen dabei nur in geringem Maße ein, stattdessen werden vor allem die jüngsten Resultate berücksichtigt. Viele Faktoren werden erfasst: Startelf-Aufstellung, Stärke des Gegners oder Heimvorteil, um nur einige Beispiele zu nennen. Die Wahrscheinlichkeiten beruhen auf 10.000 Simulationen.) https://projects.fivethirtyeight.com/soccer-predictions/bundesliga-2/