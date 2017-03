Unser Studiogast: Matthias Sammer

Matthias Sammer gilt als einer der besten Fußballer der 90er. Seit seinem Rückzug beim FC Bayern ist es ruhig geworden um den 49-Jährigen. Was er für die Zukunft plant und was er vom aktuellen Fußballgeschehen hält, das erzählt Sammer in Heute im Stadion.

















Mit 17 Jahren debütierte Matthias Sammer unter seinem Vater Klaus in der Oberliga-Mannschaft von Dynamo Dresden. Nach der politischen Wende in der DDR wechselte Matthias Sammer im Sommer 1990 nach Stuttgart. VfB-Manager Dieter Hoeneß erklärte respektvoll: "Ich habe selten einen so ehrgeizigen Spieler gesehen." Sammer war der erste ostdeutsche Profi, dem der Sprung in die Nationalmannschaft gelang.

Ein einfacher Charakter war er nie - zumindest nicht, wenn es um Fußball ging. Ein Heißsporn, fußballverrückt und wahnsinnig ehrgeizig. Seine Spitznamen "Motzki" und "Feuerkopf" sprechen für sich. Er war Europameister, drei Mal Deutscher Meister und 1997 Champions-League-Sieger, dazu wurde Sammer als Europas Fußball des Jahres ausgezeichnet.

Seine aktive Karriere beendete eine Infektion im Knie - viel zu früh, Sammer wechselte auf die Trainerbank. Sammer war erster Sportdirektor beim DFB. Von dort wechselte er als Sportvorstand zum FC Bayern und gewann das Triple. Nach einer Durchblutungsstörung im Gehirn zog sich Sammer von seinem Posten zurück, sein Vertrag wurde im Sommer 2016 auf seinen Wunsch hin aufgelöst.

