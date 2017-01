Manuel Neuer exklusiv "Ich freu mich jeden Tag zum Training zu fahren"

Seit über fünf Jahren hütet Manuel Neuer jetzt schon das Tor des FC Bayern München, der gebürtige Gelsenkirchener ist inzwischen in München heimisch geworden und will sich Philipp Lahm mit Krawatte lieber nicht vorstellen.

Zu den ungewohnten Problemen in der Hinrunde

"Wir hatten im Sommer keine klassische Vorbereitung, kein richtiges Trainingslager, nur die USA-Reise, bei der einige Nationalspieler erst später dazu gestoßen sind." Erst jetzt im Wintertrainingslager in Katar war so viel Zeit, dass sich Mannschaft und Trainer besser kennengelernt hätten.

"Wir haben gut zusammengearbeitet und das spielt auch eine Rolle, um jetzt in der Rückrunde besser zu starten, um das taktische Verständnis besser zu entwickeln. Und hoffentlich greifen dann auch die Automatismen besser." Manuel Neuer über das Trainingslager in Katar

Voraussetzung dafür ist aber auch, dass alle Spieler gesund bleiben. Doch auch da sieht Manuel Neuer sich und seine Mitspieler in der Verantwortung, denn jeder müsse sich gut vorbereiten und alles dafür tun, dass keine Verletzungen auftreten.

Über die neue Heimat Bayern

Geboren und aufgewachsen in Gelsenkirchen fühlt sich Neuer inzwischen auch in Bayern so heimisch, dass er am Tegernsee gerade ein Haus baut. Eingewöhnen musste er sich nach seinem Wechsel eigentlich gar nicht richtig, denn schon als Kind kam er in den Winter- und Osterferien zum Skifahren regelmäßig nach Bayern. "Wir sind sogar mit dem Wohnmobil im Winterurlaub gewesen. Mir hat die Alpenregion schon immer gelegen."

Sein Wechsel von Schalke zu Bayern war vielleicht nicht ganz einfach, aber Neuer wusste, was auf ihn zukommt: "Ich brauchte keine Beschreibung, wie Bayern aussieht oder wie das im Umland läuft, da brauchte ich keine Einführung. Trotzdem weiß ich natürlich, wo ich herkomme."

Zum Karriereende von Philipp Lahm

Manager oder weiter aktiver Fußball - wie geht es nach der Saison weiter bei Philipp Lahm? Darüber gehört hat Manuel Neuer angeblich noch nichts, aber er glaubt, dass die Entscheidung beim Bayern-Kapitän schon gefallen ist. Er selbst hat eine klare Vorliebe: "Ich bin ein Freund davon ihn nicht in der Krawatte zu sehen, sondern eher mit ihm auf dem Platz zu stehen." Neuer traut Lahm den Managerjob aber durchaus zu, schließlich habe Lahm schon immer über den Tellerrand geschaut.

"Wenn er Manager wird, dann wird er gut vorbereitet sein." Manuel Neuer über Philipp Lahm

Über sein eigenes Karriereende

Philipp Lahm mit Krawatte und Manuel Neuer bei der FIFA-Gala 2013.

"Ich freu mich darauf jeden Tag zum Training zu fahren und freu mich auf die Spiele und die Saison. So lang, wie ich mich fit fühle, solange ich denke, dass ich der Mannschaft helfen kann und ein guter Torwart bin, so lange möchte ich auch spielen." Allerdings sei ihm auch wichtig nach der Karriere noch fit genug zu sein und mit seinen (möglichen) Kindern spielen zu können. "Ich will meinen Körper nicht kaputt machen. Wichtig für mich ist einfach fit zu sein, gebraucht zu werden, spielen zu können und auch gut zu spielen."

Das Gespräch führte Taufig Khalil