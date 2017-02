Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

In der ersten Minute geriet seine Mannschaft in Berlin bereits in Rückstand. Das 0:1 war auch gleichzeitig der Endstand. Dennoch blickt Trainer Maik Walpurgis positiv in die Zukunft und sagt: "Wir können jedes Wochenende unsere Punkte holen."