Frage der Woche Können die Bayern Triple?

Am 27. September 2017 war der FC Bayern ungefähr so weit vom Triple entfernt wie Malta von einer WM-Teilnahme. In der Champions League gerade 0:3 in Paris verloren, in der Liga nur Platz 3.

Ein Vierteljahr später sieht die Welt beim FC Bayern ganz anders aus. In der Liga ist der Vorsprung gewaltig, im Pokal haben die Münchner mit Dortmund und Leipzig schon zwei Brocken aus dem Weg geräumt und in der Champions League wartet mit Besiktas Istanbul ein machbarer Gegner im Achtelfinale.

Seitdem Jupp Heynckes die Bayern trainiert, haben sie 15 Siege in 16 Spielen gefeiert. Die Ergebnisse erinnern an die Triple-Saison 2013. Der Kader ist tief besetzt. Nach dem Kauf von Sandro Wagner fürs Sturmzentrum haben die Bayern auf jeder Position mindestens zwei gute bis sehr gute Spieler zur Verfügung.

Aber sind die Münchner in dieser Saison wirklich ähnlich stark wie 2013? Die Siege im Pokal gegen Leipzig und Dortmund waren mitunter glücklich, in der Liga wackelten die Bayern bei den Spielen in Gladbach, Frankfurt und Stuttgart. In der Champions League ist die Konkurrenz gewaltig. Manchester City spielt unter Pep Guardiola grandiosen Fußball und ist kaum zu schlagen, der FC Barcelona ist im Vergleich zu den letzten Jahren nicht nur vorne, sondern auch in der Defensive top und Teams wie Real Madrid, Paris SG und Juventus Turin sind auch noch in der Verlosung.

Trainer Jupp Heynckes will vom Triple nichts wissen: „Für mich geht man da zu weit", sagt er. „Sie können so etwas nicht programmieren, das muss sich entwickeln. Das war 2012/13 der Fall, aber jetzt wäre es gut, dass wir den Ball flach halten."

Was meinen Sie? Haben die Bayern das Zeug zum Triple?