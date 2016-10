Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

FCI-Kapitän Marvin Matip spricht nach der Niederlage in Mainz offen über die Probleme bei Ingolstadt: "Vom Kopf her nicht so frei, wie wir sein müssten", sagt er. Das soll sich aber ändern.