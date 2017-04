Interview Manfred Schwabl "Ziel ist die zweite Liga"

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Trotz fünf sieglosen Spielen in Folge liegt die SpVgg Unterhaching weiterhin komfortabel an der Spitze in der Regionalliga Bayern. Der Aufstieg ist in Reichweite, die Visionen von Präsident Manfred Schwabl sind groß.