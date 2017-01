Arjen Robben "Leistung war nicht gut genug"

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Trotz mittelmäßiger Leistung gewinnt der FC Bayern 2:1 in Bremen. Wirklich zufrieden sind Arjen Robben und Co. aber nicht. Der Niederländer ist selbstkritisch: "Wir müssen einige Punkte verbessern, denn wir wollen Titel in diesem Jahr gewinnen!"