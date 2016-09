"Heute im Stadion" weltweit Werden Sie Hörer der Woche!

Ein leidgeprüfter Clubfan an der Nordsee, ein Bayer mit dem Taschenradio in Bolivien oder - diese Woche - Auswanderer auf einer Ranch in Kanada: Wo auf der Welt hören Sie "Heute im Stadion"? Melden Sie sich bei uns!

Unsere Sendung begleitet den "Club"-Fan in Afrika ebenso wie den Deutschlehrer in Kabul. Und wir sind weiterhin gespannt auf Ihre "Heute im Stadion"-Geschichten! Wo auf der Welt hören Sie uns? Oder was haben Sie mit unserer Sendung schon Besonderes erlebt? Melden Sie sich als Hörer der Woche mit einer E-Mail samt Telefonnummer und einem Foto von sich (im Ausland in typischer Umgebung des Gastlands)!

Vielleicht telefonieren unsere Moderatoren Christoph Deumling und Uwe Erdelt dann demnächst in der Sendung mit Ihnen.