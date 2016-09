Höhepunkte des 3. Spieltags Ein Paukenschlag, dann folgt die wilde Fahrt

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Der FC Ingolstadt fängt zum Auftakt des Oktoberfests furios in München an. Dann folgt die wilde Fahrt und der FC Bayern leitet alles in die gewohnten Wege. Am Ende gewinnt der FCB das Oberbayern-Derby souverän.