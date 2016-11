Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Der FC Ingolstadt hat beim 1:1 gegen den VfL Wolfsburg das Pech am Schuh kleben - und am Ende nur einen Punkt mehr auf dem Konto. Torreich ist es in Hamburg, torlos dagegen beim FC Augsburg.