Studiogast Markus Weinzierl Top-Trainer im Standby-Modus

Mit Jahn Regensburg ist Weinzierl 2012 in die 2. Liga aufgestiegen, den FCA hat er sogar bis nach Europa geführt. Beim FC Schalke wurde er allerdings nach einem Jahr und dem verpassten europäischen Wettbewerb entlassen. Im letzten halben Jahr konnte Weinzierl über diesen Abschnitt seiner Trainerkarriere intensiv nachdenken und sich weiterzubilden. "Ich bin wirklich in einer Phase, wo es mir gut tut nach neun intensiven Jahren, erst einmal einen gewissen Abstand zu haben, in Ruhe weiterzuschauen und mich selbst aufzustellen, um die nächste Aufgabe besser zu gestalten als auf Schalke“, sagt Weinzierl.

Der Straubinger gehört fast immer zum Kandidatenkreis, wenn ein neuer Coach in der 1. Liga gesucht wird. In dieser Saison hat er aber bislang keinen Job übernommen. Als Trainer der österreichischen Nationalmannschaft war er offenbar auch im Gespräch. Und die nächste Trainerentlassung kommt bestimmt. Wann Weinzierl wieder in der Bundesliga landet? Zuletzt hat er offenbar dem VfB Stuttgart abgesagt. Welche Fragen haben Sie an Markus Weinzierl?