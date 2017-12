Frage der Woche Videobeweis - Abschaffen oder weitermachen?

Mehr als 1000 Mal hat der Video-Assistent während der Bundesliga-Hinrunde die Entscheidung eines Schiedsrichters überprüft. 35 Mal wurde eine Entscheidung danach auch korrigiert. 27 Mal erwies sich dieser Eingriff als richtig. Das sagt die interne Statistik des Deutschen Fußball-Bundes, veröffentlicht von der Deutschen Presse-Agentur. Klingt also gar nicht so schlecht.

Auch am letzten Spieltag gab es lobende Beispiele wie bei den Elfmetersituationen im Spiel Schalke gegen Augsburg. Das klare Foul von Schalkes Oczipka an Augsburgs Gregoritsch wurde vom Schiedsrichter übersehen, der Videoassistent griff korrekterweise ein. Es gab Elfmeter. Zudem traf FCA-Keeper Hitz den Schalker Harit im Strafraum am Fuß. Der Schiedsrichter zeigte sofort auf den Elfmeterpunkt. Eine zumindest vertretbare und in keinem Fall eindeutig falsche Entscheidung, weshalb der Videoassistent nicht intervenierte. Dagegen hätte der Videoassistent beim Spiel Freiburg gegen Gladbach nicht eingreifen müssen, um dem SC Freiburg einen „Kann-Elfmeter“ zuzusprechen. Für viele Fans, Spieler und Verantwortliche müssen die Entscheidungen des Videoassistenten aber immer korrekt sein, entsprechend ausführlich werden Fehler kritisiert, während gelungene Einsätze kaum einmal der Rede wert sind.

Die große Frage ist weiterhin: Wann genau soll der Videoassistent eingreifen und wann nicht? Das ist immer noch nicht für alle Beteiligten zweifelsfrei geklärt. Aufgrund großer Schwierigkeiten der Interpretation des Begriffs „klare Fehlentscheidung“ hat das International Football Association Board (IFAB), die höchste Regelbehörde des Fußballs, die Formulierung geändert. Damit der Video-Assistent eingreifen dürfe, müsse nun eine „klare und offensichtliche Fehlentscheidung“ vorliegen. Um die Nachvollziehbarkeit des Prozederes in den Stadien zu verbessern, sollen in Zukunft wie in den USA und Australien auch in Europa Bilder der umstrittenen Szenen auf den Videoleinwänden gezeigt werden. Insgesamt, so die Meinung der Regelhüter nach der bisherigen Testphase, an der sich elf Nationen beteiligen, ist der Videobeweis etwas zu häufig zum Einsatz gekommen, insbesondere in Deutschland. Hierzulande sind die Diskussionen auch deutlich hitziger als in einigen anderen Ländern.

Der wohl wichtigste Termin liegt im März 2018. Dann wird der Weltverband FIFA entscheiden, ob die Technik auch bei der WM in Russland genutzt wird oder nicht. Ob sie im Fußball dauerhaft eingesetzt wird oder es bei einer Testphase bleibt. Die Tendenz ist eindeutig: Auch die FIFA will den Videobeweis. Eine Änderung der Verfahrensweise, etwa die Einführung eines Challenge-Systems, ist kein Thema.

Was meinen Sie? Kriegt man die Kinderkrankheiten des Videobeweises bald in den Griff oder sollte er komplett abgeschafft werden?