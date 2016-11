Thema der Woche Rüttelt Uli Hoeneß die Bayern wieder wach?

Wirtschaftlich läuft es hervorragend für den FC Bayern. Auch in der Führung stimmt es. Das wahrscheinliche Comeback von Uli Hoeneß als Bayern-Präsident wird fast überall begrüßt. Nur sportlich ist der Bayern-Motor aktuell ziemlich ins Stottern gekommen. Kann und will der neue, alte Frontmann Hoeneß auch hier Einfluss nehmen?

Zwei Niederlagen in Folge in der Hinrunde - das gab es beim FC Bayern zuletzt vor zwölf Jahren. Spätestens nach dem 2:3 in der Champions League gegen Rostow und dem 0:1 im Bundesliga-Spitzenspiel bei Borussia Dortmund ist die Kritik an der Mannschaft deutlicher geworden. Mangelnde Einstellung und fehlender Einsatz werden den Spielern vorgeworfen, Trainer Carlo Ancelotti Planlosigkeit. Die Argumente, dass viele Spieler verletzt sind und die Umstellung auf einen neuen Trainer mit neuem Spielsystem eben dauert, die gelten nicht mehr. Ancelotti warb vor dem Showdown gegen Leverkusen noch einmal um Geduld für sich und seine Arbeit. Er sieht die aktuellen Probleme nicht im körperlichen Bereich, sondern in der Umsetzung der Strategie und seines Systems.

Zurückhaltung oder Attacke - wird Hoeneß sich einmischen?

Uli Hoeneß hat sich bislang zurückgehalten. Kann seine Rückkehr dem Klub auch sportlich einen Schub geben? Hoeneß hat erst kürzlich den Basketballern des Klubs nach deren Klatsche im Spitzenspiel gegen Bamberg ins Gewissen geredet. Er wird sich wohl auch bei den Fußballern nicht zurückhalten. Carlo Ancelotti bat am Freitag um Geduld für sich und seine Arbeit.

Bis Samstag steht der Sport auf dem Platz im Schatten der mit großer Spannung erwarteten Jahreshauptversammlung und der damit verbundenen Rückkehr von Hoeneß. Am Samstagabend bestreitet der FC Bayern dann gegen Bayer Leverkusen sein wohl wichtigstes Spiel seit Monaten. Der Druck ist groß, die Anspannung auch. Kann das erfolgsgewohnte Team überhaupt mit solch einer ungewohnten Situation umgehen? Und kann ein Präsident Uli Hoeneß da überhaupt etwas bewirken?