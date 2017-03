Thema der Woche Das Müller-Dilemma: Bayern besser ohne ihn?

In den wichtigen K.o.-Spielen in Champions League und DFB-Pokal saß Thomas Müller beim FC Bayern München zuletzt nur auf der Bank. Trainer Carlo Ancelotti vertraut anderen Spielern. Die richtige Entscheidung?

Es ist ein ungewohntes Bild beim FC Bayern: Sowohl im Achtelfinale der Champions League gegen Arsenal (5:1) als auch diese Woche beim Pokal-Viertelfinale gegen Schalke (3:0) stand Thomas Müller nicht in der Startelf. Trainer Carlo Ancelotti gab in den Topspielen zuletzt Thiago den Vorzug im offensiven Mittelfeld. Der Spanier überzeugte mit Toren und Spielwitz, Bayern siegte klar.

Schreiben Sie uns Ihre Meinung! Sind die Bayern in dieser Saison bei den Topspielen besser ohne Thomas Müller? Oder ist das nur eine Momentaufnahme und er sorgt schon bald wieder für die Big Points? Das Heute im Stadion-Team und Moderator Uwe Erdelt freuen sich auf Ihre Meinung!

Vom Mr. FCB zum Bankdrücker?

Und Müller, der ewige Stammspieler, der Mr. Bayern München - ist er plötzlich nur noch Bankdrücker? Es sieht so aus, auch wenn zum Beispiel Arjen Robben beteuert: "Thomas ist nach wie vor ein extrem wichtiger Spieler für uns."

Fakt ist: Müller traf in dieser Saison bislang nur ein einziges Mal (im Vergleich zu 20 Toren in der Vorsaison), steckte lange Zeit in einer Tor- und Formkrise. Dafür glänzte er z. B. beim 8:0 gegen Hamburg als Vorbereiter mit drei Assists und hat insgesamt schon neun Tore aufgelegt. Bezeichnend dabei aber die Szene, als er frei vor Torwart Rene Adler quer legte und nicht selbst aufs Tor schoss.

Wir wollen von Ihre Meinung wissen: