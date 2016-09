Thema der Woche Der Club am Ende - kriegen die Franken die Kurve?

Der 1. FC Nürnberg ist Tabellenletzter der 2. Bundesliga. Nur zwei Punkte nach sechs Spielen - in Mittelfranken herrscht Ratlosigkeit. Was muss passieren, damit es wieder bergauf geht? Der neue Trainer und eine verunsicherte Mannschaft stehen in der Kritik.