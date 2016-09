Thema der Woche Beckenbauer: Lichtgestalt am Ende?

Franz Beckenbauer fürchtet um seinen Ruf: Nach Zahlungen in Millionenhöhe im Zuge der WM-Affäre gerät der scheinbar unantastbare Kaiser in die Bredouille. Wie beurteilen Sie den Fall? Schreiben Sie uns Ihre Meinung!

5,5 Millionen Euro hat Franz Beckenbauer für seinen Job als Chef des Organisationskomitees bei der Fußball-WM 2006 aus dem Sponsorentopf kassiert. Das Problem: Die Tätigkeit war offiziell als Ehrenamt deklamiert. Er selbst hatte das immer wieder betont. Außerdem sollte die Zahlung anscheinend am Finanzamt vorbeigeschleust werden, denn versteuert wurden die Millionen erst vier Jahre später.

Der Ruf des Kaisers leidet

Viel hat er dem deutschen Fußball zu verdanken - und umgekehrt verdankt der deutsche Fußball ihm viel. Wir sehen ihn noch nach dem Finale in Rom bei der WM 1990 in Gedanken versunken über den Platz laufen. Die deutsche Mannschaft in der Stunde ihres wahrscheinlich größten Erfolges. Der Mensch Beckenbauer auf dem Höhepunkt seiner Symbolkraft. Beckenbauer hat seinen Legendenstatus gehegt und gepflegt. 2006 holte er die WM nach Deutschland. Scheinbar schloss sich der Kreis.

Aber jetzt 10 Jahre später hat die Ikone Kratzer bekommen. Geldgier? Größenwahn? Betrug? Bald gar Gefängnis? Die Schweizer Bundesanwaltschaft ermittelt im Zuge der WM-Affäre gegen Beckenbauer und andere ehemalige DFB-Funktionäre. Der Kaiser, der so lange über allen Dingen schwebte, ist hart auf dem Boden der Tatsachen gelandet.

