Thema der Woche Sind die Bayern bereit für die Knallerwochen?

Nach der 0:1-Niederlage in Hoffenheim am Mittwoch steht hinter den zuletzt eigentlich so souveränen Bayern doch plötzlich ein Fragezeichen. Ein Sieg im Prestigeduell gegen Dortmund ist nun extrem wichtig, "um im Rhythmus zu bleiben", wie David Alaba sagt. "Spiele gegen Dortmund sind immer brisant", warnt Mats Hummels.

Sorgenkinder Neuer und Müller

Sorgen machen den Bayern inbesondere zwei Personalien: Manuel Neuer (Fuß-OP) und Thomas Müller (Bänderverletzung am Sprunggelenk) fehlen aktuell angeschlagen, sollen gegen Madrid aber wieder einsatzbereit sein. Zweifel bleiben. Zuletzt patzte Ersatz Sven Ulreich in Hoffenheim. Dazu brach Robert Lewandowski am Donnerstag vorzeitig das Training ab. Auch wenn alle Beteiligten direkt Entwarnung gaben, die Situation ist nicht optimal.

Immerhin kehren gegen Dortmund Leistungsträger wie Philipp Lahm, Thiago und Franck Ribery in die Startelf zurück. Trotz des Vorsprungs in der Meisterschaft kann sich niemand im Topspiel schonen. "Wir werden gegen Dortmund alles auf den Platz bringen, was wir haben", meint Hummels. Aber reicht das?

Wir wollen wissen: