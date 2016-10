Thema der Woche Hört der Löwen-Wahnsinn nie auf?

Es sollte alles besser werden in dieser Saison. Neuer Trainer, neuer Sportdirektor, neues Geld, dazu ein Konzept, wie dem TSV 1860 der Bundesliga-Aufstieg gelingen soll. Und jetzt? Niederlagenserie und aktuell Tabellenplatz 15.

Nur ein Punkt aus den letzten sechs Spielen, dazu der Fall Ivica Olic, der wegen unerlaubten Wettens für zwei Spiele gesperrt wurde - der TSV 1860 München ist wieder da, wo er nicht mehr hinwollte: in den Negativschlagzeilen. "Das Chaos gehört zu 1860", hatte der neue Sportdirektor Thomas Eichin schon bei seinem Besuch in Blickpunkt Sport gesagt. Trotzdem stammt von ihm auch der Satz: "Ich spreche grundsätzlich in einer Krisensituation nicht über den Trainer, das bringt nichts." Bringt das Ruhe?

Auch der Name Andre Breitenreiter als möglicher Runjaic-Nachfolger machte schnell die Runde. Muss der Trainer nach nicht einmal vier Monaten wirklich schon wieder gehen? Es wäre der üblich Mechanismus bei den Löwen, die zehn Trainer in den vergangenen drei Jahren verschlissen haben. Dabei sollte doch diese Saison alles besser werden, seriöser und erfolgreicher.

Verletzungspech und mangelnde Einstellung

Der Start in die Saison gelang den Löwen richtig gut. Siege gegen Bielefeld, Karlsruhe und Nürnberg, mit Fußball, den man auch anschauen konnte. War es der Ausfall von Kapitän Stefan Aigner, der sich im Training eine schwere Knieverletzung zuzog, der den Abwärtstrend einläutete? Dazu erwischte es Innenverteidiger Milos Degenek und noch einige mehr.

Trotz des geballten Verletzungspechs, zuletzt war es nicht nur Investor Hasan Ismaik, der Herz, Leidenschaft, Einsatz und Charakter bei seinem Team vermisste. Das alles zeigte das Team jetzt zwar in der Partie beim VfB Stuttgart, heraus kam allerdings auch wieder eine 1:2-Niederlage. Trainer Runjaic hatte ein Zeichen gesetzt und Mittelfeldspieler Michael Liendl, sowie die Verteidiger Kai Bülow und Marnon Busch zuhause gelassen. Das richtige Signal?

Bleiben jetzt alle Beteiligten ruhig und besonnen oder hört der Löwenwahnsinn nie auf?