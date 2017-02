Thema der Woche Abstieg 2017 - wen erwischt es am Ende?

Ab Platz 10 richtet sich in dieser Saison der Blick nach unten: Mit 26 Punkten hat Schalke nur sieben Zähler mehr als Werder Bremen auf dem Relegationsplatz. Eigentlich wollte Ex-FCA-Coach Markus Weinzierl in diesem Jahr um den Titel mitspielen, stattdessen ist sein Team nur in der zweiten Hälfte der Tabelle zu finden. Ähnlich ist die Lage in Mönchengladbach, Wolfsburg und Hamburg, die die internationalen Plätze anvisiert hatten.

Wer steigt ab? Schreiben Sie uns, wer absteigt und warum. Das Heute-im-Stadion-Team und Moderator Uwe Erdelt freuen sich auf Ihre Kommentare!

Die bayerischen Teams aus Augsburg und Ingolstadt dagegen haben sich von Beginn an auf einen harten Kampf gegen den Abstieg eingestellt. Beide Vereine haben bereits den Trainer gewechselt und sind seitdem im Aufwärtstrend. Augsburg liegt auf Platz 13 (24 Punkte), Ingolstadt auf Rang 17 (18 Punkte).

Augsburg wieder offensiv

Die Schwaben spielen mit Trainer Manuel Baum wieder attraktiven Offensivfußball, sind dafür aber auch hinten anfälliger, wie zuletzt bei den Niederlagen gegen Leverkusen (1:3) und in Mainz (0:2) deutlich wurde. Zudem machen dem FCA die vielen Verletzten zu schaffen. Es könnte also nochmal eng werden. Das Spiel in Darmstadt besitzt wegweisenden Charakter. Darmstadt ist abgeschlagen Tabellenletzter (12 Punkte).

Ingolstadt mit Walpurgis-Effekt

Ingolstadt hat den Start völlig verpatzt, punktet aber seit dem Trainerwechsel wieder regelmäßig. In der "Walpurgis-Tabelle" (nur die Ergebnisse unter Trainer Maik Walpurgis eingerechnet) sind die Schanzer sogar Siebter. Zuletzt boten sie den Bayern lange Paroli und besiegten anschließend Frankfurt. Gegen Gladbach soll der nächste Sieg her.

