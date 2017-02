Thema der Woche Graue statt Gelbe Wand - macht die Strafe gegen Dortmund Sinn?

Leere in Dortmund. Beim Spiel gegen Wolfsburg bleibt die komplette Südtribüne leer, weil der DFB das Verhalten einiger Fans sanktioniert. Der BVB akzeptiert die Strafe zähneknirschend, Trainer Tuchel wehrt sich.

25.000 Fans bleiben zu Hause, dazu muss Borussia Dortmund eine Geldstrafe in Höhe von 100.000 Euro zahlen. Der Grund: Einige Fans und Ultras hatten im Spiel gegen Leipzig beleidigende Spruchbänder und Banner hochgehalten, Bierbecher aufs Feld geworfen und Spieler irritiert. Ähnliches war bereits gegen Hoffenheim und beim Hinspiel in Leipzig passiert. Der DFB-Kontrollausschuss schreitet deshalb ein. Die gewaltsamen Vorfälle vor dem Stadion sind ausdrücklich nicht Teil der Sanktion.

Dortmund hat die Strafe akzeptiert, stellte aber gleichzeitig klar, dass man die Kollektivstrafe für unverhältnismäßig halte. Juristen halten sie außerdem für rechtlich problematisch. Trainer Thomas Tuchel äußerte sich am Rande des CL-Spiels in Lissabon unter der Woche so:

"Ich finde, es ist ein drastisches Urteil. Es ist ein großer moralischer Zeigefinger. Ich bin kein Freund der großen Moralisierung. Die Gelbe Wand ist ein Monument des Weltfußballs. Da ist eine Kollektivstrafe ausgesprochen worden, die gegen viele gerichtet ist, die sich auch gegen Gewalt distanzieren würden." Thomas Tuchel

In der Vergangenheit waren bereits ähnliche Strafen gegen St. Pauli und Eintracht Frankfurt ausgesprochen worden. Der DFB setzt nun ein deutliches Zeichen und hofft damit, ein Signal zu setzen.

Was meinen Sie? Stimmen Sie ab und schreiben Sie uns ihre Meinung: