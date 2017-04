Thema der Woche Es ist 5 vor 12 für Augsburg und Ingolstadt

Wer behält die Nerven im Kampf um den Klassenerhalt, wer fällt durch? Der FC Augsburg und der FC Ingolstadt stecken als Sechzehnter und Siebzehnter mittendrin im Schlamassel. Was spricht für und was gegen die beiden bayerischen Teams?

Selbst der aktuelle Tabellenletzte Darmstadt hat rechnerisch noch eine Mini-Chance auf den Klassenerhalt. Bis hoch zur Rang 12 ist der Abstieg noch ein Thema. Wer hat also im Endspurt das berühmte "Momentum" auf seiner Seite? Bei wem reicht die dünner werdende Luft für's Überleben? Wir schauen natürlich in erster Linie auf die beiden bayerischen Abstiegskandidaten Augsburg und Ingolstadt.

Mit dem Sieg gegen Köln ist die Hoffnung beim FCA wieder gestiegen. Manager Stefan Reuter hofft, dass sein Team die Talsole überwunden hat. Was spricht fünf vor zwölf für die Schwaben, was gegen sie? Die jahrelange Erfahrung im Kampf gegen den Absturz? Das Publikum? Das Comeback von Alfred Finnbogason? Der Trainer?

"Man hat endlich gespannt wo die Stellschrauben sind. Die Harmonie ist wieder mehr da. Alle haben kapiert um was es geht." FCA-Fans

Die Aufholjagd des FC Ingolstadt ist zuletzt in Wolfsburg abrupt beendet worden. Was macht trotzdem Hoffnung bei den Schanzern? Und was spricht gegen sie? Der erst jüngst unterbrochene Lauf? Der Trainer? Die Einstellung nichts zu verlieren zu haben?

"Wir haben die Schanz in rot! Unsere Fans werden da sein und uns pushen, wie wir das brauchen, um hier den Heimsieg einzufahren." Maik Walpurgis

Wir wollen wissen:

Was spricht fünf vor zwölf für Ingolstadt oder Augsburg? Ich traue es beiden Teams zu, dass sie die Klasse halten. Augsburg bleibt drin, Ingolstadt wird es nicht schaffen. Der FC Ingolstadt setzt seine Aufholjagd fort und bleibt drin. Augsburg muss dran glauben. Beide Teams sind zu schwach und steigen ab.

Schreiben Sie uns ihre Meinung! Warum bleibt wer drin? Wer muss absteigen?