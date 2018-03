Frage der Woche Packt der Club die Bundesliga?

Die Nürnberger wollen alleiniger Rekord-Aufsteiger werden. Acht Mal – so oft ist noch kein Team in die Bundesliga marschiert. Der Club zeigt in dieser Saison oftmals Dominanz ohne Glanz. So ist die Rückrundenausbeute mit 13 Punkten aus sieben Spielen gut, aber nicht überragend. Aber die Franken haben sich vor allem in der Defensive stabilisiert und diese ist bekanntlich oft entscheidend für größere Erfolge.

Bitter ist für die Nürnberger der Ausfall von Top-Torjäger Mikael Ishak. Er wird noch einige Wochen fehlen. Seit seiner Auswechslung im Spiel beim FC St. Pauli hat der Club noch kein Tor aus dem Spiel heraus geschossen. Das könnte noch zum Problem werden. Allerdings schwächelt auch die Konkurrenz in der ausgeglichenen 2. Liga. Der Tabellendritte aus Kiel hat die letzten zehn Spiele nicht gewonnen und auch Club-Verfolger Fortuna Düsseldorf ist seit drei Spielen sieglos.

Aber ist der FCN auch reif für die 1. Liga? Sollte er den Aufstieg schaffen, wäre er dort gemeinsam mit dem anderen Aufsteiger der klare Underdog. Teams wie Fürth oder Braunschweig stiegen in den letzten Jahren mit wenigen Punkten sofort wieder ab. Die Beispiele Ingolstadt und Darmstadt bewiesen das Gegenteil. Sie hielten im ersten Jahr souverän die Klasse – stiegen allerdings im Folgejahr ab. Dem Club drohen selbst im Falle des Aufstiegs die Abgänge von Mittelfeldspieler Kevin Möhwald oder Verteidiger Tim Leibold – bei beiden laufen die Verträge im Sommer aus. Im Winter haben mit Cedric Teuchert und Patrick Kammerbauer abermals Identifikationsfiguren den Verein verlassen.

Was meinen Sie? Schafft der Club den Aufstieg und kann er in Liga 1 mithalten?