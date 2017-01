Revolution im Fußball Für welche Regeländerung wären Sie?

Shoot-out und Nettospielzeit wie beim Eishockey, Aufhebung des Abseits oder Zeitstrafen statt Gelber Karten - darüber denkt der neue Technische Direktor des Fußball-Weltverbandes, Marco van Basten nach. "Wir müssen den Fußball beobachten und immer prüfen, ob und wie wir ihn verbessern können, um das Spiel ehrlicher, dynamischer, interessanter zu machen", sagte der Niederländer der Sport Bild.

Zeitstrafe findet Freunde

Die teils revolutionären Vorschläge des FIFA-Direktors stoßen bei den Bundesliga-Verantwortlichen nicht unbedingt auf Gegenliebe. "Die FIFA hat viele schlaue Ideen. Ich kann mir Fußball ohne Abseits zum Beispiel nicht vorstellen", sagte Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl.

Leipzigs Trainer Ralph Hasenhüttl hält immerhin Zeitstrafen für ein gutes Mittel. "Das ist das Einzige, das wirklich auch hilft. Wenn ein Konter durch ein taktisches Foul gestört wird, dann würde eine Fünf-Minuten-Zeitstrafe wesentlich mehr helfen als eine Gelbe Karte", sagte Hasenhüttl.

Mit der Torlinientechnik hat sich Ingolstadts neuer Coach Maik Walpurgis noch anfreunden können, aber ansonsten ist er eher Traditionalist, wie der selbst sagt: "So wie der Fußball ist, ist er attraktiv."

"Ich glaube, das ist nur positiv, dass man darüber diskutiert, was und ob sich was ändert. Wenn man ein oder zwei Sachen ändert, vielleicht wird es interessanter." Bayern-Profi Arjen Robben

Auslöser für all diese Gedankenspiele war der Beschluss der Mega-WM 2026, die wohl in 16 Dreiergruppen gespielt werden wird. Die Gefahr, dass es im letzten Vorrundenspiel zu Mauscheleien kommt, steigt dadurch deutlich. Eine mögliche Lösung: Bei einem Unentschieden geht es ins Elfmeterschießen - oder eben in ein Shoot-out, was vor Jahrzehnten zu Zeiten von Franz Beckenbauer schon einmal in der US-Liga praktiziert wurde.

Abseits, Unentschieden und Spielzeit - alles steht auf dem Prüfstand

Zeitstrafen statt Gelber Karten hatte zuletzt schon Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann angeregt. Einig scheint man sich in der Bundesliga aber, dass die Abseitsregel zwingend zum Fußball dazugehört. Bayern-Trainer Carlo Ancelotti hat van Basten das auch persönlich erklärt.

"Wir haben sehr gut zusammen Abend gegessen. Ich habe ihm gesagt, dass, wenn man Fußball zum Beispiel ohne Abseits spielt, das ein anderer Sport ist." Carlo Ancelotti

Der FIFA sei laut van Basten auch das Zeitspiel in der Schlussphase ein Dorn im Auge, deshalb sollen die letzten zehn Minuten zu einer Phase der "effektiven Spielzeit" gemacht werden.

