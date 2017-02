Kein Kahn, kein Lahm Verspielt die Führungsriege die Zukunft des FC Bayern?

Eigentlich schien alles nur noch eine Frage des Zeitpunkts zu sein. Wann wird Philipp Lahm bei seinem FC Bayern der neue Sportdirektor? Erst einmal überhaupt nicht, ist die Antwort seit Dienstagabend. Die Art und Weise, wie diese Nachricht an die Öffentlichkeit geriet, lässt darauf schließen, dass es keine Entscheidung war, die beiden Seiten einvernehmlich getroffen haben.

Vielleicht ist es beim FC Bayern München so, wie bei vielen Familienunternehmen. Wenn der eigene Nachwuchs ins Unternehmen einsteigt, dann kommt es oft zu Konflikten der Generationen. Die Jungen haben neue Ideen und wollen frischen Wind, die Alten hängen an bewährten Strukturen. Möglich, dass die Seniorchefs Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge Macht und Einfluss nicht teilen wollten und Lahm eher in der Lehrlingsrolle sahen.

Schwierige Position Sportdirektor?

Offensichtlich ist, dass der Rekordmeister es in den vergangenen Jahren nicht geschafft hat, einen starken Sportdirektor langfristig zu installieren. Auf drei Jahre Christian Nerlinger folgten vier Jahre Matthias Sammer. Aktuell funktioniert der Verein auch ohne. Der immer wieder ins Gespräch gebrachte Gladbacher Sportdirektor Max Eberl wird wohl nicht nach München kommen. Ihn nerven die Wechselspekulationen inzwischen, "Sie haben auch keinen ernsten Hintergrund", sagt er.

Kein Nerlinger, kein Sammer mehr und auch kein Oliver Kahn, der die Vereinsverantwortlichen nur als Torhüter überzeugte. Auch zu seinem Karriereende war über einen Posten beim FC Bayern spekuliert worden, geworden ist daraus nichts. Aufsichtsratschef Hoeneß ist inzwischen 65 Jahre alt, Vereinsboss Rummenigge 61 Jahre. Fehlt da nicht dringend eine jüngere Führungspersönlichkeit? Verspielen die beiden die Zukunft des FC Bayern?

Zusammenarbeit nur aufgeschoben?

Sowohl der FC Bayern als auch Philipp Lahm haben sich nach dem unglücklichen Dienstag beeilt zu erklären, dass man in weiterer Zukunft gern wieder zusammenarbeiten würde. Vielleicht hat Philipp Lahm die Anforderungen, die da auf ihn zugekommen wären, auch einfach unterschätzt und sich schlicht dagegen entschieden. Auf Facebook schrieb Lahm: "Wer mich kennt, der weiß, dass ich gerne vorbereitet bin. Deshalb möchte ich nach dieser Saison erst einmal etwas Abstand gewinnen, die lange Zeit im Fußball reflektieren und mir in Ruhe Gedanken machen, wo und in welcher Form ich meine gesammelte Erfahrung erweitern und einbringen kann."

