Frage der Woche Zieht Leipzig den Bayern die Lederhose aus?

Es ist ein ungleiches Paar, das da an der Spitze der Bundesliga steht. Der kecke Aufsteiger RB Leipzig heizte dem FC Bayern bislang ziemlich ein, verdrängte ihn zwischenzeitlich sogar von Platz eins. Am Mittwoch kommt es zum direkten Duell.

Zehn Siege aus vierzehn Spielen, drei Unentschieden und nur eine einzige Niederlage - aktuell marschieren die beiden Klubs in einem beeindruckenden Gleichschritt an der Spitze. Nur aufgrund der deutlich besseren Tordifferenz liegen die Münchner vorn. Seine einzige Niederlage kassierte der aktuelle Deutsche Meister am 11. Spieltag bei Borussia Dortmund. Leipzigs Niederlage ist noch frischer, der FC Ingolstadt sorgte am vergangenen Wochenende für die dicke Überraschung.

Leipzig patzte gegen Ingolstadt

An der Ingolstadt-Pleite hat der Brauseklub mehr zu knabbern, als er es zugeben möchte. Nach dem bitteren Verlust der Tabellenführung wurde die Vorbereitung auf die Topspiele gegen Hertha BSC und die Bayern in einer Woche fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit absolviert. Es hakt vor allem in der Defensivarbeit, wo Leipzig allerdings auch einige Ausfälle verkraften muss.

Beim FC Bayern ist die Titelverteidigung in der Bundesliga oberstes Ziel, doch Trainer Carlo Ancelotti hat in dieser Woche erklärt, dass er persönlich für einen Triumph in der Champions League sogar den Bundesliga-Titel opfern würde. Einig sind sich aber wohl alle, dass man sich von solch einem Emporkömmling die Lederhosen auf gar keinen Fall ausziehen lassen wird. Aber klappt das auch? Setzt sich der Überflieger durch oder behaupten die Bayern ihre Spitzenposition?

