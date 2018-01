Frage der Woche Gibt's nochmal ein "Wunder von Bernd"?

Bernd Hollerbach hat am Montag beim Hamburger SV das Kommando auf dem Trainingsplatz übernommen. Der frühere HSV-Profi will den Dino in der Liga halten. Wird er das schaffen?

Alles auf Null beim HSV: Der neue Hoffnungsträger Bernd Hollerbach hat beim taumelnden Dino der Fußball-Bundesliga den Neustart ausgerufen und Kampfgeist wie zu seinen besten Profizeiten präsentiert. „Was vorher war, lege ich ad acta. Ich bin ein Mensch, der eher an Chancen glaubt, als ans Scheitern“, sagte der 48-Jährige. Der Deal mit Hollerbach birgt aber durchaus auch Risiken. Denn der frühere HSV-Abwehrspieler, der in der Zeit von 1996 und 2004 in allen Wettbewerben 224 Spiele für den Nordclub bestritt, hat bislang keine Bundesliga-Mannschaft als verantwortlicher Coach betreut. Allerdings hat er an der Seite von Felix Magath sowohl bei Meister VfL Wolfsburg (2009) als auch bei Schalke 04 Erstliga-Erfahrungen gesammelt. „Wir hoffen natürlich, dass der neue Coach die Verunsicherung in der Mannschaft löst und die nötigen Impulse setzt", sagte Vorstandschef Heribert Bruchhagen.

Das große Problem des HSV: Die Offensive. Nur 15 Tore stehen nach 19 Spielen zu Buche. Torjäger Bobby Wood (1) ist seit Monaten auf Formsuche. Auch André Hahn und Filip Kostic (je 2) hängen durch. Einzig der 18 Jahre alte Abiturient Fiete Arp macht Mut für eine bessere Zukunft. Hollerbachs Ex-Verein, die Würzburger Kickers, spielten unter ihm diszipliniert und verteidigten bissig. Das Spiel nach vorne war allerdings ebenfalls ausbaufähig. Doch trotz des Abstiegs mit den Kickers im letzten Mai in die 3. Liga genießt Hollerbach einen exzellenten Ruf in Franken. Als Wundertäter hatte ihn 2016 Würzburgs ehrenamtlicher Bürgermeister Adolf Bauer getauft. Damals feierte eine ganze Region euphorisch den Aufstieg der Kickers in die 2. Liga. Hollerbach hätte nichts dagegen, wie damals auch in Hamburg für das „Wunder von Bernd“ gefeiert zu werden.

Was meinen Sie? Kann Hollerbach den HSV vor dem Abstieg bewahren?