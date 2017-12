Frage der Woche "Back to the Future" - Stimmt die Richtung beim FCB?

„Vielleicht können wir nicht mehr so schnell laufen, aber unser Hirn funktioniert noch hundertprozentig“, sagt Bayern-Präsident Uli Hoeneß über seine „Rentnerband“ beim FC Bayern mit Heynckes, Hermann, Müller-Wohlfart und Co. Dazu ist die Mannschaft im Schnitt fast 30 Jahre alt – aber erfolgreich. Deswegen will Hoeneß am Ist-Zustand nichts ändern. Ist das der richtige Weg?