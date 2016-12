Thema der Woche Müssen ungeahndete Schwalben bestraft werden?

Drei Tage nach dem Spiel gegen Schalke gab mit Sportdirektor Ralf Rangnick auch der letzte Leipziger zu, dass sich Werner auf dem Platz falsch verhalten habe: „Wenn man sich die Szene anschaut, wie man sie jetzt aus verschiedenen Kameraperspektiven gesehen hat, muss man ganz klar sagen: Es war eine Schwalbe.“

Weil Schiedsrichter Bastian Dankert eine Tatsachenentscheidung getroffen hat, wurde Timo Werner aber nicht gesperrt. So argumentiert der Kontrollausschuss des DFB. „Eine nachträgliche Bestrafung des Spielers wäre nur dann möglich gewesen, wenn Herr Werner auf eine Befragung durch den Schiedsrichter wahrheitswidrig geantwortet hätte. Dies war hier nicht der Fall“, sagt Anton Nachreiner, der Vorsitzende des Gremiums.

Schuster: Gelb für angebliche Sünder annullieren!

Viele Fans sind sauer, dass Werner ungeschoren davon kommt. Der damalige Dortmunder Andreas Möller wurde 1995 nach einer Schwalbe für zwei Spiele gesperrt und musste 10.000 D-Mark Strafe bezahlen.

Augsburgs Trainer Dirk Schuster, damals im Trikot des Karlsruher SC, hat in den Augen des Schiedsrichters das Foulspiel an Möller begangen. Heute kann er über die Szene lachen. Bei der aktuellen Diskussion ist Schuster der Meinung, dass die gelbe Karte, die Schalkes Torwart Fährmann für das angebliche Foul an Werner bekommen hat, zu annullieren gewesen wäre, „damit hätte man der Gerechtigkeit Genüge getan.“ Schlimmer findet er mutwillige Fouls mit Verletzungsfolgen, so Schuster am Montag in Blickpunkt Sport. Bei Schwalben tue sich ja zumindest niemand weh.

