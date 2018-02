Frage der Woche Montagsspiele in der Bundesliga. Muss das wirklich sein?

Am 19. Februar kommt es zu einem Novum in der Bundesliga. Das erste von fünf Montagsspielen wird zwischen Frankfurt und Leipzig ausgetragen. Diese Einführung sorgt bei vielen Fans für Unmut, die DFL verteidigt die Montagsspiele. Wie sehen Sie’s?

Die Terminierung der Montagsspiele hatte direkt für eine Boykottstimmung unter den Fans gesorgt. Ultras von Werder Bremen wollen das Spiel gegen den 1. FC Köln am 12. März boykottieren. Das Fan-Bündnis "Südtribüne Dortmund" hatte zum Boykott des Montagsspiels der Borussia am 26. Februar gegen Augsburg aufgerufen. Über 300 Fanklubs des BVB schlossen sich dem Aufruf mittlerweile an; sie wollen das Spiel nicht besuchen und ihre Karten verfallen lassen. Auch die FCA-Fans wollen das Spiel boykottieren. Und zum ersten Montagsspiel zwischen Frankfurt und Leipzig will offenbar nahezu gar kein Fan erscheinen.

In einer Erklärung der Deutschen Fußballliga (DFL) heißt es, dass die Maßnahme vor allem „sportliche Gründe“ habe. Dabei will man hauptsächlich die Teilnehmer der Europa League entlasten. In der Vergangenheit haben besonders die Vereine immer wieder moniert, nach Spielen an Donnerstagen bereits am Samstag wieder antreten zu müssen.

"Es geht auch um die Verlässlichkeit der Liga, Verträge sind einzuhalten! Besonders dann, wenn alle 36 Klubs diesen Verträgen zugestimmt haben." DFL-Vizepräsident Peter Peters

Aus diesem Grund, so die DFL, habe man für die Spielzeit 2017/18 insgesamt zehn „Ausweichtermine“ eingeführt. Fünf davon fallen auf einen Sonntag, die andere Hälfte auf jenen, oft kritisierten Montag. In der Erklärung heißt es weiter: „Dies geschah mit Blick auf einen Interessenausgleich zwischen Amateurfußball einerseits sowie mitreisenden Fans andererseits.“ Verwunderlich ist dabei allerdings, dass es am 12. März Werder Bremen und den 1. FC Köln trifft, die beide nicht international unterwegs sind. Und Leipzigs Trainer Ralph Hasenhüttl "hätte lieber am Sonntag gespielt, um mehr Zeit vor dem Europa-League-Rückspiel am Donnerstag zu haben."

"Ich glaube, wenn wir alle Vibrationen von den Fans und den Sponsoren aufgreifen, dass der Montag keine wirklich große Zukunft haben wird." Frankfurts Vorstandsmitglied Axel Hellmann

Den Vorwurf, dass die DFL Montagsspiele vor allem zu kommerziellen Zwecken nutzt, lässt sie nicht gelten. „Kommerzielle Gründe waren dabei nicht entscheidend“, heißt es in der Mitteilung. „Auf die Montagsbegegnungen entfällt nur ein Prozent der Medienerlöse.“ Des Weiteren stellt die DFL klar, dass die Anzahl der Spiele an Wochentagen deutlich reduziert wurde. Es gäbe in der laufenden Spielzeit nur zwei Englische Wochen. Dies geschah hauptsächlich „mit Blick auf mitreisende Fans.“

"Alle 36 Erst- und Zweitligisten haben bereits im Juni 2016 die Ansetzung von maximal fünf Montagspielen einstimmig befürwortet. Daher empfehle ich, dieses Ergebnis nun auch verlässlich und diszipliniert umzusetzen." Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge

Die DFL hatte zudem erklärt, „dass die Anzahl der englischen Wochen in der Bundesliga auf nur mehr zwei reduziert wurde und - ebenfalls mit Blick auf mitreisende Fans - am Freitagabend in der 2. Bundesliga nur noch zwei statt drei Spiele stattfinden. Insgesamt wurde die Anzahl der Spiele an Wochentagen in beiden Ligen deutlich reduziert.“

"Sportlich ist die Regelung nachvollziehbar. Aber die Klubs haben dann weniger Zuschauer und wenn viele Fans die Montagspiele nicht haben wollen, muss man die Idee infrage stellen." Bayer Leverkusens Sportchef Rudi Völler

Eine Ausweitung der Montagsspiele ist laut der DFL nicht geplant.

Was halten Sie von den Montagsspielen in der Bundesliga?