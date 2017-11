Frage der Woche Machtwechsel im Pott: Schicht im Schacht für den BVB?

Trainer Peter Bosz steht vor dem Aus. Sein System und seine Taktik sind sehr offensiv, bei den kleinsten Fehlern entstehen große Chancen für den Gegner. Zudem wirkt die Mannschaft nicht fit, im achttägigen Trainingslager in der Schweiz ließ er nur sechs Mal trainieren. Und dann ist da auch noch der Streit mit Star-Stürmer Aubameyang. Auf der anderen Seite: Der „Anti-Bosz“ Domenico Tedesco.

Während Bosz in Dortmund sein System unbedingt schnell durchdrücken wollte, ging Tedesco wesentlich behutsamer vor. Er entwickelte die Mannschaft langsam weiter und ging viele Kompromisse ein. So verabschiedete sich Schalke rasch vom aggressiven Anlaufen der gegnerischen Abwehr, das Tedesco noch zu Beginn der Saison lautstark forderte.Der Schalker Fußball ist zwar deutlich weniger spektakulär als der Dortmunder. Aber er liefert die nötigen Punkte, so dass Tedesco in Ruhe an seinem perfekten System feilen kann. Er stellt Ergebnisse über das System. Und die Ergebnisse geben ihm Recht. Bosz braucht dagegen jetzt schnelle Erfolgserlebnisse.

Ob es ohne ihn besser laufen und der BVB wieder an Schalke vorbeiziehen würde? So oder so will von den Verantwortlichen beider Teams niemand etwas von einem Machtwechsel wissen. Schalkes Manager Christian Heidel sagt dazu: „Wenn man den Medien glauben darf, hat Dortmund vor ein paar Wochen noch den Machtwechsel im Vergleich mit Bayern München vollbracht. Wir beschäftigen uns damit überhaupt nicht.“ Das passt zur neuen Gelassenheit auf Schalke. In Dortmund wünscht man sich wieder mehr Ruhe. Aber ob die so schnell einkehrt?

Was meinen Sie? Wie geht’s weiter für den BVB?