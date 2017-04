Champions League: Gibt's noch Hoffnung für die Bayern?

Insbesondere die schwache Leistung der Bayern in der zweiten Halbzeit macht Sorgen. Nach den ersten 45 Minuten, in denen die Münchner Real Madrid weitgehend kontrollierten und außer dem Lattenkopfball von Karim Benzema keine großen Chancen zuließen, sah alles noch freundlich aus. Arturo Vidal, der Torschütze zum 1:0, hätte per Handelfmeter sogar auf 2:0 stellen können. Sein Gewaltschuss ging aber weit über das Tor von Real. Der Anfang vom Ende.

Den Faden verloren

Nach der Pause fanden die Bayern überhaupt nicht mehr zu ihrem Spiel. Nach dem 1:1-Ausgleich durch Cristiano Ronaldo schienen die Münchner geschockt. Allerspätestens nach der Hinausstellung von Javi Martinez (Gelb-Rot) verloren die Bayern völlig den Faden. Real spielte die Bayern jetzt her. Einzig Manuel Neuer präsentierte sich in Topform und verhinderte Schlimmeres. Ansonsten war bei den Münchnern kein Aufbäumen zu erkennen, stattdessen gab es Unkonzentriertheiten, fahrige Pässe und schlechte Laufwege zu sehen.

"Wir sind noch nicht tot"

"Wir sind noch nicht tot", sagte Carlo Ancelotti nach der Partie trotzig: Thomas Müller ergänzte: "Es ist noch alles möglich. Im Fußball gab es schon größere Geschichten." Wirklich? Haben die Bayern im Estadio Bernabeu noch eine realistische Chance aufs Weiterkommen?

Was meinen Sie?