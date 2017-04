Thema der Woche "Das Baum brennt" - muss Bayern jetzt alles hinterfragen?

Nach dem Aus in Champions League und DFB-Pokal sind beim FC Bayern München einige Fragen offen. Passt der Trainer? Ist die Mannschaft zu alt? Muss ein Umbruch her? Was passiert mit dem Posten des Sportdirektors? Schreiben Sie uns ihre Meinung!

Ex-Bayern-Spieler Mehmet Scholl meinte nach dem 2:3 im Pokal gegen Dortmund in Anlehnung an Giovanne Elber: "Das Baum brennt", und ergänzte: "Die Bayern-Bosse werden jetzt alles hinterfragen." Hat er recht? Muss ein Umbruch, vielleicht gar ein Neuanfang in München her? Was sind die Probleme und welcher Bereich drängt am meisten?

Schreiben Sie uns Ihre Meinung! Müssen die Bayern jetzt alles hinterfragen? Was muss passieren? Das Heute im Stadion-Team und Moderator Philipp Eger freuen sich auf Ihre Meinung!

Der Trainer

Carlo Ancelotti steht teilweise in der Kritik. Gegen Madrid stand die ein oder andere Auswechlung zur Diskussion. Gegen Dortmund zeigten sich einmal mehr Schwächen in der Abwehr. Anfangs für seinen lockeren Stil gelobt, scheiterten die Bayern jetzt, als es darauf ankam. Ist Ancelotti zu lasch? Eine klare Handschrift wie bei Pep Guardiola ist bisher kaum zu erkennen - und die jungen Spieler kommen kaum zum Einsatz.

Die Mannschaft

Im Offensivspiel ist Bayern nach wie vor sehr abhängig von Arjen Robben und Franck Ribéry, beide längst über 30 Jahre. Douglas Costa, Kingsley Coman oder Renato Sanches enttäuschten bislang in dieser Saison. Thomas Müller steckt in einer Dauerkrise. Muss ein Umbruch her? Braucht Bayern dringend neue Spieler? Das Nachwuchszentrum soll unter der Führung von Hermann Gerland wieder gestärkt werden. Der letzte Spieler, der es von der Jugend zu den Profis geschafft hat, war David Alaba.

Der Sportdirektor

Seit dem Weggang von Matthias Sammer ist dieser Posten vakant. Eine Verpflichtung vom Gladbacher Max Eberl schien zwischenzeitlich fast sicher, kam dann aber doch nicht zu Stande. Fehlt den Bayern ein strategischer Planer, der sich um Kader und Neuzugänge kümmert? Auch hier ist eine Lösung offen.