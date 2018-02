Frage der Woche Umbruch beim FC Bayern: Generationswechsel mit Explosionsgefahr?

Arjen Robben und Franck Ribery waren einst die beste Flügelzange Europas. Mittlerweile sind sie in die Jahre gekommen, die Verträge laufen im Sommer aus. Sie zeigen aber, insbesondere Robben, immer noch häufig Top-Leistungen. Deshalb haben beide auch den Anspruch, regelmäßig in der Startelf zu stehen. Zuletzt hat Robben nach dem Königsklassen-Spiel gegen Besiktas gestänkert. Wie groß ist das Konfliktpotenzial?

Trotz eines Traumstarts in die K.o.-Phase der Champions League war bei Bayern München in dieser Woche von Euphorie wenig zu spüren. Im Gegenteil! Es rumort im Luxus-Kader. Jupp Heynckes sah sich nach dem überzeugenden 5:0 im Achtelfinal-Hinspiel gegen Besiktas Istanbul sogar genötigt, seinen Stars angesichts des heftigen Konkurrenzkampfes eine klare Ansage zu machen. „Ich muss das managen - und ich mache das, was ich für richtig halte. Das muss jeder akzeptieren. Punkt“, sagte Heynckes mit Nachdruck, nachdem er Arjen Robben und Franck Ribery in der Startelf nicht berücksichtigt hatte. Robben, der kurz vor der Pause für den verletzten James eingewechselt wurde, gefiel die Jokerrolle überhaupt nicht. „In diesen Spielen wollen alle dabei sein, ich auch. Wenn du nicht spielst, ist es eine schmerzhafte Geschichte“, sagte der 34 Jahre alte Niederländer mit säuerlicher Miene. Jedes weitere Wort sei «eines zu viel. Wenn ich darüber rede, habe ich einen Termin bei den Bossen», fügte er an.

Wenn die beiden alternden Superstars aber eine Zukunft in München haben wollen, dann muss sich ‘Robbery’ wohl mit dem Bankdrücker-Dasein zufrieden geben. Denn angeblich stellt die FCB-Klubführung um Karl-Heinz Rummenigge und Co. eine klare Bedingung an das Duo, wenn die auslaufenden Verträge noch einmal verlängert werden sollen: Robben und Ribery müssen künftig den Status als Einwechselspieler akzeptieren!

Sollten die beiden Oldies jedoch weiter Stunk machen, endet ihre Ära beim FC Bayern wohl nach der Saison, da sonst zwangsläufig Unruhe in die Mannschaft kommen würde. Dass sich Robben und Ribery, die beide nach wie vor ungemein ehrgeizig sind und ein starkes Ego haben, sich mit der Reservistenrolle anfreunden können, ist schwer vorstellbar. Zumal nach dieser Saison Trainer Jupp Heynckes den Verein verlässt, der bislang solche Fälle souverän moderierte. Andererseits kann er die beiden jetzt schon entsprechend darauf vorbereiten.

