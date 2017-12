Frage der Woche Überflieger FCA. Reicht‘s für Europa?

Für viele Experten war der FC Augsburg vor der Saison der Abstiegskandidat Nummer 1. Nach 14 Spieltagen sind die Schwaben mit 22 Punkten den Europapokal-Plätzen aber deutlich näher als dem Tabellenkeller. Die Gründe für den Höhenflug sind vielfältig. Spieler wie Alfred Finnbogason, Michael Gregoritsch oder Philipp Max haben einen Lauf. Trainer Manuel Baum sorgt dafür, dass alle auf dem Boden bleiben. Seinen laufintensiven Spielstil setzt die Mannschaft hervorragend um. Vor allem die Defensivarbeit ist überragend, auch die Offensivspieler fressen Kilometer um Kilometer in der eigenen Hälfte. Lediglich die Bayern und Frankfurt haben weniger Gegentore kassiert.

Auch die Transferpolitik im Sommer war genau die richtige. Der Kader ist mit über 30 Leuten zwar etwas aufgebläht, aber der Teamgedanke ist größer als die Egoismen unzufriedener Spieler. Und Neuzugänge wie Gregoritsch, Abräumer Rani Khedira und Flügelflitzer Marcel Heller sind echte Verstärkungen. Viele Fans träumen schon von Europa. 2015/16 hat sich der FCA ja mit vielen starken Auftritten in der Europa League bewiesen.

Aber: Der FC Augsburg wäre nicht die erste Überraschungsmannschaft in der jüngeren Vergangenheit, die nach einer hervorragenden Hinrunde noch in den Abstiegskampf rutscht. Ganz besonders bitter lief's für Eintracht Frankfurt in der Saison 2010/11. Nach der Hinrunde Siebter mit 26 Punkten. Am Ende als Vorletzter abgestiegen.

Was meinen Sie? Ist die aktuelle Mannschaft auch stark genug, um sich im oberen Tabellendrittel festzubeißen?