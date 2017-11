Frage der Woche Ist Sandro Wagner der richtige Lewy-Backup?

Der Nationalstürmer will im Winter zum FC Bayern. Der FC Bayern will ihn. Aber passt das wirklich?

Sollte Wagner, der in Hoffenheim noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020 besitzt und die Bayern rund zehn Millionen Euro kosten würde, tatsächlich den Weg nach München einschlagen, dürfte das seine Chancen auf eine WM-Teilnahme verringern. Bundestrainer Joachim Löw hatte zuletzt immer wieder betont, dass Spielpraxis notwendig für eine Nominierung sei. Hinter Robert Lewandowski wäre der nicht ganz pflegeleichte Wagner aber nur die Nummer zwei im Bayern-Sturm. Der Pole sagte gerade der Sportbild, es sei "sicherlich eine Option", als Backup für ihn selbst "einen jungen, hungrigen Stürmer zu holen, der hinter einem erfahrenen Profi noch lernen will." Allerdings ist Wagner ein Dreivierteljahr älter als Lewandowski. Und der Star-Stürmer will auch weiterhin viel spielen, er kann sich lediglich vorstellen, öfter mal die letzten 15-20 Minuten von der Bank zuzusehen. Ob Wagner das reicht mit Blick auf die WM?

Immerhin könnte er trotz seiner Europacup-Einsätze für die Hoffenheimer in der Champions League für die Bayern auflaufen. Nicht nur deshalb mache ein Wechsel Sinn - meint zumindest Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann.„Ich versuche, mich in die Lage des Spielers hineinzuversetzen“, sagte der 30-Jährige: „Jeder weiß, dass Sandro zwei Kinder hat, die in Unterhaching leben, der FC Bayern sein Jugendverein und er nicht mehr ganz jung ist», sagte Nagelsmann, der auch deshalb „keinen Groll“ gegen den Stürmer hege.

Was meinen Sie? Macht der Transfer Sinn?