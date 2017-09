Frage der Woche Bringt's der Videobeweis?

Die Szene des 5. Spieltags: Die Schalker Spieler stürmen wild gestikulierend auf Schiedsrichter Marco Fritz zu. Sie beschwerten sich lautstark über den Video-Assistenten, weil dieser dem Unparteiischen Fritz mitgeteilt hatte, dass das Handspiel von Naldo im eigenen Strafraum strafbar gewesen sei.

Die Schalker verwiesen dabei auf eine ähnliche Szene beim Auswärtsspiel in Hannover am zweiten Spieltag, als dem Hannoveraner Salif Sane der Ball ebenfalls vom Fuß an den Arm gesprungen war, es allerdings keinen Elfmeter und keinen Eingriff des Video-Assistenten gab. Laut Schiri-Boss Hellmut Krug lag der Unterschied in der Armhaltung beider Spieler. Sane habe seinen Arm, mit dem er das Handspiel beging, „doch noch relativ nah am Köper" gehabt, Naldo dagegen bei seiner Grätsche „beide Arme deutlich über Kopfhöhe, fast in Torwartmanier" gehalten. Das sei „ohne jede Frage" eine "unnatürliche Vergrößerung der Körperfläche". Deshalb sei das Einschreiten des Video-Assistenten in diesem Fall richtig gewesen und dessen Zurückhaltung beim Handspiel von Sane zumindest akzeptabel. Hierbei handelte es sich also keine „klare Fehlentscheidung.“

Die Beurteilung von strittigen Strafraumsituationen im Allgemeinen und von Handspielen im Speziellen ist sehr schwer. Die Video-Assistent soll bekanntlich nur bei den „klaren Fehlentscheidungen“ intervenieren. Wann es sich aber um eine solche handelt, das ist oft eben alles andere als klar. Das war auch beim Spiel Köln gegen Frankfurt der Fall, als es einen Elfmeter für Frankfurt gab, den es eigentlich nicht hätte geben dürfen, und keinen Elfmeter für Köln, als es wohl einen hätte geben müssen.

Analyse in der Länderspielpause

Der Vorsitzende der Schiedsrichter-Kommission Elite, Lutz Michael Fröhlich, hat deshalb angekündigt, dass in der Länderspielpause im Oktober das Kriterienprofil mit allen Unparteiischen nochmal geschärft werde. Danach müsse die Öffentlichkeit und die Vereine detailliert darüber informiert werden.

Laut DFB-Statistik lagen die Video-Schiris bisher bei 4 Entscheidungen, darunter 2 Elfmeter-Entscheidungen falsch. Augsburg hätte gegen Gladbach einen Handelfmeter bekommen müssen und einen Strafstoß für Stuttgart gegen Mainz gab’s zu Unrecht.

Insgesamt haben die Video-Assistenten 11x eine Entscheidung des Schiedsrichters korrigiert, am häufigsten profitiert haben Dortmund und Bayern, auf der anderen Seite stehen Freiburg und Köln.

Es darf nicht vergessen werden, dass sich der Videobeweis nach wie vor in einer Testphase befindet. Erst Mitte 2018 wird entschieden, wie es weitergeht. Kinderkrankheiten sind normal, grobe Fehler wie der von Video-Schiedsrichter Felix Brych sollten nicht mehr passieren. Brych griff beim Spiel Dortmund gegen Köln ein, obwohl er es eigentlich nicht durfte. Denn Schiedsrichter Patrick Ittrich pfiff, bevor der Ball im Tor war. Diesen Pfiff hörte Brych über seine Köpfhörer allerdings nicht.















Vorheriges Bild Nächstes Bild Erster Einsatz beim Supercup Der Videoassistent beim Supercup zwischen Borussia Dortmund und Bayern München greift in der 18. Minute ein, nachdem Robert Lewandowski das vermeintliche 1:1 erzielt hat. Joshua Kimmich hatte zuvor vermeintlich im Abseits gestanden. Tobias Stieler sagt Schiedsrichter Felix Zwayer an: kein Abseits, korrekte Entscheidung. Sie bleibt dennoch umstritten.

Doch trotz so manchem Aussetzer ist Lutz Michael Fröhlich mit dem bisherigen Einsatz des Video-Assistenten zufrieden: „Wir haben an den ersten fünf Spieltagen bereits neun Situationen gehabt, in denen der Video-Assistent exakt so funktioniert hat, wie wir uns das alle vorgestellt haben“, sagte er. „Aber über diese perfekten Fälle wird natürlich weniger gesprochen.“

Dazu gehört der Fall Boateng am 2. Spieltag. Bei der Partie Frankfurt gegen Wolfsburg wurde der im Abseits stehende Kevin-Prince Boateng im Strafraum gefoult, der Schiedsrichter pfiff Elfmeter. Allerdings erkannte der Video-Assistent Boatengs Abseitsstellung und deshalb gab es korrekterweise Freistoß für Wolfsburg..

Außerdem fordert Fröhlich im Umgang mit dem Videoassistenten etwas mehr Gelassenheit und betont: „Auch der Video-Assistent ist keine Maschine, sondern ein Mensch."

Wie ist Ihre Meinung zum Videobeweis?