Frage der Woche Bayern brodelt. Packt's Ancelotti noch?

Dürftige Leistungen, Interview-Theater, miese Stimmung. Beim FC Bayern herrscht große Unruhe. Egotrips von Lewandowski, Ribery und Co. Wer hält die Gruppe zusammen? Eigentlich die Aufgabe von Trainer Carlo Ancelotti. Aber bekommt er das hin?

Die Bayern brauchen ein Frustschutzmittel nach den unruhigen letzten Wochen. Auf dem Platz steht keine Einheit, Laufwege wirken nicht abgestimmt, die Spieler bewegen sich zu wenig. Es wirkt so, als würde jeder Spieler sein eigenes Süppchen kochen. Dazu passen der kindische Trikotwurfs des beleidigten Franck Ribery und das am Verein vorbei lancierte Interview von Robert Lewandowski, in dem er die Einkaufsstrategie des FC Bayern kritisiert.

Die Aktionen von Ribery und Lewandowski sowie der Bankfrust von Identifikationsfigur Thomas Müller sollten Trainer Carlo Ancelotti zu denken geben. Der Coach, als Menschenfänger gerühmt, droht die Vereins-Ikonen zu verlieren. Stattdessen setzt er mit aller Macht auf seine Lieblingsspieler Thiago, James und Martinez. Dazu kommen Gerüchte um Ancelotti selbst. Laut einem amerikanischen TV-Sender soll der Rekordmeister den bis 2019 laufenden Vertrag mit dem Italiener per Klausel vorzeitig im Sommer 2018 beenden können.

Und dann ist da noch der öffentliche Flirt von Hoffenheims Coach Julian Nagelsmann mit dem FC Bayern. Der in einem Interview davon sprach, dass der FC Bayern in seinen Träumen eine größere Rolle spiele. Nagelsmann hat sich zwar inzwischen für seine Aussagen entschuldigt, aber aus der Welt kriegt er sie halt nicht mehr.

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge stellt sich aktuell vor Ancelotti: "Wer öffentlich den Trainer, den Verein oder die Mitspieler kritisiert, kriegt ab sofort Stress mit mir." Wenn es aber neben der miesen Stimmung im Team bald auch noch schlechte Ergebnisse für die Bayern rausspringen, könnte auch Ancelotti Stress bekommen. Er selbst bleibt gelassen und lädt alle Kritiker ein: "Ich werde am Saisonende eine große Party veranstalten mit großartigem Wein und Essen. Dann können wir über alle taktischen Details reden."

Was denken Sie? Kann Ancelotti die Zweifel an seiner Person beseitigen und die Wogen mit den unzufriedenen Spielern glätten?