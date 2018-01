Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Markus Söder hat einen Stapel Reiseprospekte mit in die Staatskanzlei gebracht. Er will Horst Seehofer eine Orientierung bieten, was der nach seiner Zeit als Ministerpräsident machen könnte.