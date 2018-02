Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Der Fachhandel führt so etwas. Der Vogel Rudi ruft im Schreibwarengeschäft an und fragt nach einem Killer. Der Tintenkiller soll was wegmachen.