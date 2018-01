Neustadt bei Coburg Schwarzfahrer stößt Zugbegleiterin aus Regionalzug

Wie die Bundespolizei meldet, konnte der etwa 25 Jahre alte Mann am 31. Dezember bei der Fahrscheinkontrolle kein Ticket vorweisen. Seine Personalien wollte er der 49 Jahre alten Zugbegleiterin nicht nennen. Stattdessen versuchte er am Bahnhof in Neustadt bei Coburg gegen 15.00 Uhr aus dem Zug zu flüchten.

Aus Zugtür gestoßen

Als sich die Bahnmitarbeiterin in der geöffneten Zugtür dem Mann in den Weg stellte, stieß er sie auf den Bahnsteig und floh. Die 49-Jährige erlitt bei dem Sturz mehrere Schürfwunden und musste ihren Dienst abbrechen. Wegen Körperverletzung und dem Erschleichen von Leistungen sucht die zuständige Bundespolizei in Würzburg nun nach dem Mann.

Beschreibung des Täters

Er soll etwa 1,75 Meter groß sein, schwarze Haare und einen Vollbart haben. Der Mann soll Deutsch mit Akzent gesprochen haben. Wie die Bundespolizei mitteilt, trug er einen grünen, knielangen Parker, eine schwarze Hose und eine grob gestrickte grau-beige Wollmütze. Hinweise auf den Täter nimmt die Bundespolizeiinspektion Würzburg unter der Telefonnummer 0931/322 590 entgegen.