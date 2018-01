Schritttempo auf der B12 Schnee und Eis auf Allgäuer Straßen - aber wenig Unfälle

Schnee und Eis haben am morgen im Allgäu zu Verkehrsbehinderungen, Verspätungen und einigen Unfällen geführt. Angesichts der Straßenverhältnisse war die Zahl der Unfälle aber relativ gering.

Im Laufe der Nacht zog sich die Schlechtwetterfront vom Oberallgäu über das Ost- bis zum Unterallgäu. Die B12 zwischen Kaufbeuren im Ostallgäu und Kempten im Oberallgäu war am Morgen auf einer Strecke von über 30 Kilometern komplett mit Eis bedeckt. Pkw und Lkw waren zum Teil im Schrittempo unterwegs.

Polizei in Kempten zählt nur wenige wetterbedingte Unfälle

Im Unterallgäu ist bei Erkheim ein Auto gegen einen Baum gerutscht. In Ettringen sind zwei Autos auf glatter Straße zusammengestoßen. In beiden Fällen wurden Personen leicht verletzt. Bis kurz vor 9 Uhr zählte die Polizei 24 Unfälle mit Sachschäden und fünf Unfälle mit leicht verletzten Personen. "Das ist in Relation zu den Straßenverhältnissen ziemlich wenig", heißt es von der Polizei.