Brand in Bindlach Scheune in Flammen – mehrere Tiere sterben

In Heisenstein einer Gemeinde von Bindlach ist am Sonntagvormittag (25.02.18) eine Scheune komplett niedergebrannt. Mehrere Tiere starben.

Mehrere Hasen, Tauben und Hühner sind bei dem Scheunenbrand in Heisenstein (Lkr. Bayreuth) ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, konnte der Besitzer noch einen Traktor aus der Scheune holen.

Schaden rund 200.000 Euro

Durch den Brand entwickelte sich starker Rauch, der die Löscharbeiten der Feuerwehr erschwerte. Die Einsatzkräfte konnte jedoch verhindern, dass die Flammen auf benachbarte Wohnhäuser übergriffen. Der Schaden wird auf rund 200.000 Euro geschätzt, so die Polizei. Der Brand war im Dachstuhl des Gebäudes ausgebrochen. Die Brandursache ist noch unklar.

Am Wochenende hat es in Oberfranken auch in einem Wohnhaus in Geroldsgrün (Lkr. Hof) gebrannt. Zwei Personen erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung.