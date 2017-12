Rentner gestoßen Münchner S-Bahn-Schubser: Rund ein Dutzend Hinweise nach Fahndungsaufruf

Laut dem Pressesprecher der Bundespolizei würden sich die Hinweise verdichten, dass der junge Mann auf dem Foto auch der Täter ist. Eindeutig feststellen kann die Bundespolizei das jedoch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Man sei aber zuversichtlich, dass das bald der Fall sei.

Verräterische Jacke

Die Designerjacke, die der junge Mann auf dem Fahndungsfoto trägt, sei leicht wiederzuerkennen und der junge Mann dadurch sehr wahrscheinlich identifizierbar.

Die Bundespolizei fahndet mit diesem Foto nach dem Unbekannten, der auffällig rote Haare hat, etwa 180 cm groß und ungefähr 17 bis 19 Jahre alt sein dürfte. Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, hat ein Münchner Bürger eine Belohnung in Höhe von 1.000 Euro ausgelobt.

63-Jähriger Olchinger fiel auf den Bahnsteig

Der mutmaßliche Täter war am Dienstagabend, 21. November, kurz nach 20 Uhr mit einer Gruppe Gleichaltriger am Hauptbahnhof in die S-Bahn Richtung Mammendorf eingestiegen. Dabei kam es mit einem 63-Jährigen, der ebenfalls gerade in die S-Bahn stieg, zu einem Streit. Aus einem Wortgefecht wurde mehr: Der 63-Jährige aus Olching bei München wurde erst körperlich attackiert und dann gewaltsam aus der S-Bahn gestoßen.

Mit Verletzungen am Kopf ins Krankenhaus

Der Mann stürzte zu Boden und blieb liegen. Die Gruppe Jugendlicher – darunter mindestens zwei Mädchen – fuhr weiter. Der Olchinger erlitt Kopfverletzungen und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Am Haltepunkt Hirschgarten verließ der Gesuchte mit seiner Gruppe die S 3. Die Bundespolizei geht davon aus, dass die Gruppe aus Deutschen im Alter von 17 bis 19 Jahren auf dem Weg in eine Diskothek am Hirschgarten war.

Zeugin machte Handyfotos

Kurz darauf hatte sich eine Zeugin bei der Polizei gemeldet, die mit ihrem Handy Fotos des Täters und seiner Begleiter gemacht hatte. Hinweise zu dem Gesuchten erbittet die Bundespolizei unter der Rufnummer 089/515550-111.